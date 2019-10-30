Nefis meze! Humus nasıl yapılır? İşte humus tarifi…

İsmini Arapça nohut anlamına gelen hummustan alan oldukça lezzetli olan humus büyük küçük hemen herkesin sevdiği bir yemektir. Sofralarda yerini sevilen bir meze olarak alan humus pratik tarifi ile de oldukça iyi bir seçenektir. Ana malzemesi nohut olan humusu tahinle bir araya getirdiğiniz zaman neler olacağını merak ediyorsanız işte humus malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Humus herkes tarafından çok sevilen yapımı oldukça kolay bir yemektir. Genellikle meze olarak kullanılan humus sofralarda yerini almıştır. Dakikalar için hazırlayabileceğiniz humus için en önemli malzemedir. İşte humusun yapımı için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

HUMUS İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-500 g nohut

-½ bardaktan biraz fazla ılık su (ıslatmak için)

-½ bardak ılık su

-½ bardak tahin

-1 çay kaşığı kimyon

-4 kaşık limon suyu

-3-4 diş sarımsak(ezilmiş)

-Tuz

Üzeri için;

-Kimyon

-Kırmızı pul biber

-Sumak

-Kıyılmış maydanoz

HUMUS TARİFİ

Öncelikle nohutları bir gece önceden ıslatın, daha sonra düdüklü tencereye alın. Biraz kaynattıktan sonra köpüklü suyunu atın ve tekrar su koyup pişirin. Yaklaşık 15-20 dakika sonra ocaktan alın ve kabuklarını soyun.

Daha sonra 1,5 bardak su ile birlikte tekrar tencereye koyun. Kaşıkla hafif hafif ezin. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar devam edin. Bu esnada nohut katılaşacaktır. Onu açmak için tekrar ocağa alın ve üzerine yarım bardak daha su koyup karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra limon, tahin, ezilen sarımsaklar, tuz ve kimyonu ekleyin. İyice karıştırın. Üzerini pul biber, kimyon ve maydanozla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.