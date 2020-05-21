Nefis mozaik pasta tarifi: Mozaik pasta nasıl yapılır? Mozaik pasta için gerekli malzemeler nelerdir?

Yapımının kolay, lezzetinin ise dillere destan olduğu mozaik pasta, mutfaklarda en çok yapılan tatlıların başında geliyor. Çayınızın, kahvenizin yanında yiyebileceğiniz ve evde bulunan malzemelerle pratik şekilde yapabileceğiniz nefis mozaik pasta tarifi haberimizde…

Yapımının çok basit olması sebebiyle herkesin mutfakta kolayca yapabileceği mozaik pasta tarifi internette en çok aratılan konulardan biri. Her evde bulunabilecek kolay malzemelerle nefis bir lezzet ortaya çıkarmak isterseniz bu tarif tam size göre… İşte mozaik pasta tarifi için gerekli malzemeler ve mozaik pasta yapımı…

MOZAİK PASTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gram petibör bisküvi

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı/margarin

1 su bardağı ceviz veya fındık(isteğe bağlı)

MOZAİK PASTA YAPIMI

Öncelikle pötibörleri kırın. Kırarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta tamamen ufalamamanız. Tereyağını bir tavada eritin. Tüm malzemeleri ve bisküviyi bir kâsenin içinde karıştırın. Karışım her yerde eşit olunca streç film üzerine boşaltıp, rulo haline getirin. Dilersenzi üçgen veya kare şekilde verebilirsiniz. Buzdolabına koyun ve 2-3 saat dinlendirirn. Servis etmeden önce Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.