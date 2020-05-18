Nefis patlıcan kebabı tarifi: Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Evde patlıcan kebabı yapmak için gerekli malzemeleri…

Patlıcan yemekleri Türk mutfağının en sevilen yemeklerinin başında geliyor… Patlıcanla kebabın birleşmesi ise nefis bir tarif ortaya çıkarıyor. Akşam yemeğinde ailenize veya misafirlerinize muazzam bir sofra hazırlamak istiyorsanız nefis patlıcan kebabı tarifi haberimizde…

Patlıcan kebabı, her ne kadar yapımı biraz zor olsa da ortaya çıkan lezzet için bu zorluğa değer. Evde patlıcan kebabı yapmak için tarifimizden yararlanabilirsiniz… Şimdiden afiyet olsun…

PATLICAN KEBABI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

3 adet patlıcan

2 adet kuru soğan

500 gram kıyma

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

PATLICAN KEBABI TARİFİ

Patlıcanları güzelce temizleyip soymadan yuvarlak yuvarlak dilimleyin. Tuzlu suya koyduğunuz patlıcanları acı suyunun çıkması için bir süre bekletin. Bu esnada kıymayı yoğurma kabına alın. Soğanı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın. Soğan ve maydanozları kıymaya ilave edin Sarımsakları ezip ekmek kırıntısı, tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin. Hepsini köfte yapar gibi güzelce yoğurun. Kıymadan yumurta boyutunda parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Tepsiye bir köfte bir patlıcan olacak şekilde yerleştirin. Bütün malzemeyi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin. Domates salçasını kaseye alıp sıcak suyla ezin. Üzerine rendelediğiniz domatesi, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Son olarak yeşil biberleri ince ince doğrayıp sarımsakları ezin. Sarımsak ve biberleri de salçalı sosa ilave edip hepsini karıştırın. Sosu köfte ve patlıcanların üzerine her yerine gelecek şekilde yayın. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 20 dakika pişirin. Yanında pirinç pilavıyla sıcak sıcak servis yapın.