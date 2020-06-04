Nefis şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare tarifi için gerekli malzemeler…

Nefis şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare tarifi için gerekli malzemeler…

Şekerpare, yapımının kolay olması sebebiyle en çok tercih edilen şerbetli tatlıların başında geliyor. Evdeki malzemelerle kolayca yapılabilen şekerpare yapımı ve tarif için gerekli malzemeleri haberimizde bulabilirsiniz…

Yumuşacık hamuru ve şerbeti ile ağızda dağılan şekerpare, evde pratik olarak yapabileceğiniz tatlılardan biri. Akşam yemeği sonrası ailenizi veya misafirlerinizi sevindireceğiniz bu mükemmel lezzetin nasıl yapılacağını haberimizde öğrenebilirsiniz…

ŞEKERPARE MALZEMELERİ

-4 bardak un

-5 kaşık irmik

-250 gr tereyağı

-2 yumurta (1’inin sarısı ayrılacak)

-1 bardak toz şeker

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

Şerbeti için

-4 bardak su

-4 bardak şeker

ŞEKERPARE TARİFİ

Öncelikle bir tencerenin içinde şerbet için gerekli malzemeleri karıştırın. Kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın.

Ardından şekerparenin hamuru için geniş bir kabın içine oda sıcaklığındaki tereyağını, unu, irmiği, yumurtayı, şekeri, vanilya ve kabartma tozunu koyun ve iyice yoğurun.

Tüm malzemeler karışıp yumuşak bir kıvam aldıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsinin üzerine küçük parçalar alıp şekillendirdiğiniz hamurları koyun. Üzerine ayırmış olduğunuz yumurta sarısını sürün ve çatalla çizik atarak şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Piştikten sonra çıkarıp soğumuş olan şerbetini dökün ve dinlenmeye alın.

Hemen hemen 2 saat dinlendirdikten sonra Hindistan cevizi ya da kıyılmış fıstıkla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.