Nektarin kaç kalori? Nektarinin besin değerleri ve kalorisi…

Nektarinler, hem genetik yapı olarak hem de beslenme profilinde şeftali ile neredeyse aynıdır. En belirgin farklılıklar kabukları ve lezzetidir. Nektarin, erik ve şeftali gibi Rosaceae ailesine ait bir meyvedir. Nektarin A vitamini, B vitaminleri; B1, B2, B3, B6, aynı zamanda C vitamini E vitamini ve K vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Besin açısından yoğun kalori açısından düşük bir meyve olan nektarin kilo vermeye yardımcıdır. Peki, nektarin kaç kaloridir? İşte, nektarinin besin değerleri…
NEKTARİN KAÇ KALORİDİR: 100 gram nektarin yaklaşık 44 kaloridir.
NEKTARİNİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram nektarinde aşağıdakiler bulunur:
Su: 87,59 g
Enerji: 44 kcal
Protein: 1.06 g
Toplam yağ: 0.32 g
Karbonhidrat: 10.55 g
Lif: 1.7 g
Şeker: 7.89 g
Kalsiyum: 6 mg
Demir: 0.28 mg
Magnezyum: 9 mg
Fosfor: 26 mg
Potasyum: 201 mg
Sodyum: 0 mg
Çinko: 0.17 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 5.4 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 1.13 mg
B-6 Vitamini: 0.03 mg
Folat, DFE: 5 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 17 µg
A Vitamini, IU: 332 IU
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.77 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D Vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 2.2 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.09 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.11 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg