Nektarin kaç kalori? Nektarinin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de nektarindir. Peki, nektarin kaç kaloridir? 100 gram nektarinin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Nektarinler, hem genetik yapı olarak hem de beslenme profilinde şeftali ile neredeyse aynıdır. En belirgin farklılıklar kabukları ve lezzetidir. Nektarin, erik ve şeftali gibi Rosaceae ailesine ait bir meyvedir. Nektarin A vitamini, B vitaminleri; B1, B2, B3, B6, aynı zamanda C vitamini E vitamini ve K vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Besin açısından yoğun kalori açısından düşük bir meyve olan nektarin kilo vermeye yardımcıdır. Peki, nektarin kaç kaloridir? İşte, nektarinin besin değerleri…

NEKTARİN KAÇ KALORİDİR: 100 gram nektarin yaklaşık 44 kaloridir.

NEKTARİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram nektarinde aşağıdakiler bulunur:

Su: 87,59 g

Enerji: 44 kcal

Protein: 1.06 g

Toplam yağ: 0.32 g

Karbonhidrat: 10.55 g

Lif: 1.7 g

Şeker: 7.89 g

Kalsiyum: 6 mg

Demir: 0.28 mg

Magnezyum: 9 mg

Fosfor: 26 mg

Potasyum: 201 mg

Sodyum: 0 mg

Çinko: 0.17 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 5.4 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 1.13 mg

B-6 Vitamini: 0.03 mg

Folat, DFE: 5 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 17 µg

A Vitamini, IU: 332 IU

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.77 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D Vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 2.2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.11 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg