Nişastalı veya nişastasız mantar kurabiye tarifi ve kalorisi

Özellikle çocukların şeklini çok sevdiği mantar kurabiye tadı ile 7'den 70'e hemen herkesin favori yiyecekleri arasında. Kolay tarifi ile beş çaylarının da vazgeçilmezi olan mantar kurabiyenin kalorisini de haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte ister pudra şekerli ister nişastalı mantar kurabiye tarifi ve kalorisi...

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Açlığı bastırmak için bire bir olan mantar kurabiye yapımı kolay hamurişleri arasında yer alıyor. Beş çaylarında, günlerde ve doğum günlerinde pratik bir şekilde hazırlanabilecek mantar kurabiye tarifi ve kalorisi…

MANTAR KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için;

2 adet yumurta,

1 paket margarin (oda sıcaklığında),

1 su bardağı pudra şekeri,

3 su bardağı buğday nişastası, (Nişasta ağızda dağılmasını ve yoğunluğunu belirler. Tarihten çıkarırsanız kurabiyenin tadı, ağızda dağılma şekli değişecektir)

1 buçuk su bardağı un,

1 paket vanilya (5 gram),

1 paket kabartma tozu (10 gram).

Üzeri için;

1 çorba kaşığı kakao.

1 adet mantar kurabiye yaklaşık olarak 140 (kcal) kaloridir.

MANTAR KURABİYE YAPILIŞI:

Mantar kurabiye hamuru için gerekli olan margarin, yumurta ve pudra şekeri bir kap içerisinde el ile birbirine iyice yedirilir.

Üzerine nişasta ile azar azar un eklenip yoğrulur.

Son olarak, kabartma tozu ve vanilya da eklenip, hamur yoğurulmaya devam edilir.

Ele yapışmayacak, hafif sertlikte bir hamur elde edilir.

Yoğrulan hamurun üzeri örtülür ve yarım saat kadar dinlendirilir.

Dinlendirilen hamurdan parçalar kopartılıp avuç içerisinde yuvarlanır ve aralarında boşluk bırakarak fırın tepsisine dizilir.

Bütün kurabiyeler tepsiye dizildikten sonra, ufak bir şişenin ağzı, tabakta bulunan kakaoya batırılır ve kurabiyelerin üzerine bastırılır. Böylece kurabiyelere mantar şekli verilmiş olur. Kurabiyelerin tümüne bu işlem uygulanır.

Şekillendirilen mantar kurabiye, önceden ısıtılmış 170° fırında, kızarmayacak şekilde pişirilir.

Pişirilen kurabiyeler fırından alınır ve soğuduktan sonra, servise sunulur.

