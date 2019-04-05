Nohut salatası tarifi: Nohut salatası püf noktaları…

Besleyici bir bakliyat olan nohudu sadece yemek olarak değil şahane bir salata olarak da tüketebilirsiniz. Nohut salatası özelikle sıcak günlerde ağır yemeklerden kaçanlar için harika bir seçenek. İşte nohut salatası malzemeleri ve tarifi…

Nohut salatası, yemeklerinin yanında farklı lezzetler arayanlar için lezzetli bir tercih olacak. Nohut salası ile hem besleyici hem de hafif bir sofra hazırlayabilirsiniz. Mevsim yeşillikleri ve nohudu bir arada sunan nohut salatası çocuklarınız için de oldukça sağlıklı bir yiyecek olacaktır. İşte sağlıklı nohut salatası için malzemeler ve yapımı…

Nohut salatası malzemeleri;

– 1 bardak haşlanmış nohut

– 1 kırmızı biber

– 1 kuru soğan

– 1 demet maydanoz

– 1 demet dereotu

– ½ limon

– Konserve mısır

– Zeytinyağı

– Tuz

Nohut salatası yapımı;

Öncelikle soğanları ve kırmızı biberleri küçük doğrayın. Maydanoz ve dereotu da ince ince doğrayın. Derin bir kabın içinde malzemelerinizin hepsini karıştırın. Üzerlerine nohudu da ekleyin. En son üzerilerine zeytinyağı, limonu ve tuzu karıştırıp dökün. İyice karıştırın. Afiyet olsun.