Nohut yemeği tarifi… Nohut yemeği püf noktaları nelerdir?

Mutfağımızın en besleyici ve en sevilen bakliyatlarından biri olan nohut ile harika bir yemek yapabileceğiniz gibi salata, pilav, meze, ezme gibi birçok tarif de yapabilirsiniz. Bugün size tadına doyum olmayan bir nohut yemeği yapacağız. Nohut yemeği için vereceğimiz püf noktaları mutlaka dikkate almalısınız. İşte nohut yemeği tarifi…

Nohut yemeği sofralarımızın özellikle de kış aylarında olmazsa olmaz yemeklerden biridir. Yanında tane tane nefis bir pilav ve biraz turşu ile inanın asla vazgeçilmez bir menü olacaktır. Peki, nohut yemeği püf noktaları nelerdir? En güzel nohut yemeğini nasıl yapabiliriz? Bu sorular eminiz ki aklınızdan geçmiştir. İşte yiyenin bir tabak daha isteyeceği nohut yemeği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Nohut yemeği püf noktaları

-Nohut yemeği yaparken nohutları yumuşaması için bir gece öncen suya koyup bekletmelisiniz. Böylece daha güzel pişip yumuşak olacaklar.

-Nohutları koyduğunuz suya bir çay kaşığı karbonat koyarsanız kabukları kolaylıkla soyulacaktır.

-Nohutların haşlama suyuna birkaç damla limon eklerseniz daha kolay yumuşayacaktır.

-Nohut yemeği pişerken yüzeyde oluşan köpükleri alın. Böylece sindirimi kolaylaşacak ve gazı önleyecektir.

-Nohut düdüklü tencerede 20 dakika, normal tencerede 1 saat kısık ateşte pişirin.

-Eğer nohut yemeğini akşam yiyecekseniz, yemeği sabah yapmanız lezzetini daha iyi vermesini sağlayacaktır.

Nohut yemeği malzemeleri

-350 gr kuşbaşı et

-1 kase nohut

-3 kaşık tereyağı

-1 kaşık sıvı yağ

-1 tane soğan

-1 kaşık domates salçası

-1 kaşık biber salçası

-Tuz

-Karabiber

-Kırmızı toz biber

-2 bardak su

Nohut yemeği yapılışı

Düdüklü tencerenin içine yağları koyup kızdırın. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin. Biraz kavurduktan sonra etleri ilave edin. Bu şekilde de kavurun. Daha sonra salçaları koyun ve karıştırın. Ardından nohutları ekleyin. Baharatlarını atın. Suyunu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 20 25 dakika sonra ocaktan alabilirsiniz.

Afiyet olsun.