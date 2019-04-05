Nurtaç tatlısı tarifi: Nurtaç tatlı nasıl yapılır? İşte püf noktası…

Klasik tatlılardan farklı bir lezzet denemek isteyenler için nurtaç tatlısı tam aranan tarif. Nurtaç tatlısı hem kolay hem de çok lezzetli… İşte nurtaç tatlısı malzemeleri ve yapımı…

Evinizden tatlı eksik olmuyor mu? Artık klasik tatlılardan farklı bir lezzet mi denemek istiyorsunuz? İşte aradığınız lezzet burada. Nurtaç tatlısı… Farklı yapımı ve harika lezzeti ile yakın zamanda herkesin sevdiği tatlılar arasına girecek olan nurtaç tatlısı misafirleriniz için güzel bir sunum olacaktır. İte nurtaç tatlısının malzemeleri ve pratik yapımı…

Nurtaç tatlısı malzemeleri;

– 1 tane yumurta

– 2 kaşık tereyağı

– 2 kaşık irmik

– 1 paket vanilya

– Alabildiğine un

– ½ bardak sıvı yağ

– 1 paket kabartma tozu

– ½ bardak dışını kaplamak için irmik

– ½ bardak dövülmüş ceviz

Şerbet için;

– 1bardak şeker

– 1 bardak su

– 1-2 damla limon

Geniş bir kabın içinde yumurtayı, tereyağını, irmik ve sıvı yağı karıştırıp tereyağı eriyene kadar bu karıştırma işleminidevam ettiriyorsunuz. Daha sonra kabartma tozunu vanilyayı ve unu ekleyip yoğurun. Unu azar azar ekleyin. Hamur kıvam aldıktan sonra bir lokma alıp elinizde açın. İçine cevizi koyun ve yuvarlayarak kapatın. Daha sonra irmiğe buladığınız bu topu fırında 170 derecede yaklaşık 40 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra soğuyan şerbeti dökün.

Afiyet olsun…