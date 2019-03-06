Ödüllü Asya mutfağı

Zorlu Center içerisindeki Raffles İstanbul’un 1. katında yer alan Isokyo, Pan Asya mutfağının özgün örneklerini sunuyor. ‘Isokyo Unlimited’ ile her cumartesi yemeklere DJ performansı da eşlik ediyor.

Yükselen yemek trendi Pan Asya mutfağının örneklerini sunan Isokyo, geliştirdiği ‘Isokyo Unlimited' adını taşıyan konseptle misafirlerini ağırlıyor. Raffles Istanbul Executive Chef'i Clinton Cooper ve Isokyo Chef de Cuisine'i Minwoo Yun tarafından geliştirilen konsept ile her cumartesi 27 lezzet ile müzik bir araya geliyor. Her cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayan Isokyo Unlimited, gün boyu DJ performansıyla şık bir ortam ve canlı bir atmosferde yemek keyfini zenginleştiriyor.

MENÜNÜN İMZA YEMEKLERİ ‘UNLIMITED'

Isokyo Unlimited menüsünde tempura karides taco, karidesli künefe, dana etli bao bun slider ve Kore usulü kızarmış organik tavuk, taze misket limonlu çıtır kalamar, dana ve taze soğan dumpling, karides tava gyoza dumpling, Japon usulü pizza, çıtır ördek wonton gibi lezzetler yer alıyor.

Tatlılar içerisinde ise panelenmiş muz, ev yapımı hindistan cevizli dondurma ile servis ediliyor. Yeşil çaylı tiramisu farklı ve hafif lezzetler denemek isteyenler için ideal.

Isokyo’da ağırlıklı olarak chill out, lounge, deep house ve ethnic house çalıyor. Mekan, Time Out Yeme-İçme Ödülleri'nde şehrin ‘En İyi Asya Mutfağı' seçildi. 2018'de ikincisi yayınlanan ve Türkiye'nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemi olan İncili Gastronomi Rehberi'nde 4 inciye sahip tek Uzakdoğu restoranı oldu.