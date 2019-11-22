Omlet nasıl pişirilir? Peynirli omlet tarifi…

Özellikle peynirli omlet yapabilmek için sabahın erken saatlerinde bile kalkmayı göze alabilenler ekran başına. Peynirli omlet için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Hafta içi kısa bir süre içinde, aperatif yiyeceklerle geçirdiğimiz o üstün körü kahvaltılardan sonra pazar kahvaltısını da iple çekiyoruz. Peki, pazar kahvaltısı denince akla ilk ne gelir. Elbette omlet. Özellikle peynirli omlet için erkenden kalkmayı bile göze alabiliyorsanız sizin için şahane bir tarif hazırladık. İşte peynirli omlet için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Peynirli omlet malzemeleri

-Yumurta

-Tereyağı

-½ kâse kadar kaşar peyniri (rendelenmiş)

-½ kâse beyaz peynir (ezilmiş)

-Maydanoz

-Tuz

Peynirli omlet tarifi

Öncelikle kişi sayısı ve açlık durumuna göre belirlediğiniz sayıda yumurtayı bir kâsenin içine kırın. Üzerine tuz ekleyin ve çırpın. Geniş bir tavada tereyağını eritin ve biraz kızdırın. Ardından yumurtayı tavaya dökün. Yumurtanın alt tarafı pişmeye başlayınca kenarlardan boşluk açın ve üstte kalan sıvı kısmın da pişmesini sağlayın. Üzerine peynirleri serpin. İnce kıydığınız maydanozları da ekleyin. Ardından peynirler biraz erimeye başlayınca altını kapatın ve sıcak servis edin.

Afiyet olsunva