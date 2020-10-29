Ona ‘doğal antibiyotik’ diyorlar… Havalar soğudu talep arttı

Gaziantep’in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor.

Özellikle pandemi döneminde gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber şehirdeki kebapçılarda pişirilmeye başlandı.

Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen Gaziantepliler, doğal şifa deposu olan soğan kebabını tüketiyor.

“KIŞIN VAZGEÇİLMEZİ”

Kebap salonu işletmecisi Erkan Ayık, “Soğan kebabı kış aylarında yenir. Soğanla ilgili farklı yemek çeşitlerimiz de var ancak kebap olarak soğan kebabı yapıyoruz. Onun kendisine haz bir sosu var. Küçük soğanlardan yaparız. Kuzu eti kullanıyoruz. Önce mangalda pişer, sonra kendi buharıyla terleme yapıyoruz. Doğal antibiyotik derler. Kış aylarında rağbet görüyor. Özellikle Gaziantep ve Şanlıurfalılar çok seviyor. Havaların soğumasıyla biz de soğan kebabı yapımına başladık” dedi.

“DOĞAL ANTİBİYOTİK”

Ayık, soğan kebabının doğal antibiyotik olduğunu belirterek, “Pandemi ortamındayız. Özellikle soğanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. İlaç almaktansa soğan kebabı doğal antibiyotiktir. Özellikle grip ve nezleden koruyor” diye konuştu. (İHA)