Önce evinde yapmaya başladı, şimdi dünyaya pazarlıyor

Çanakkale'de Atiye Laçin, ilk olarak evinde yapmaya başladığı, unutulmaya yüz tutan Mevlevi tatlısını, 80 metrekarelik atölyesinde üretmeye başladı. İşleri ilerleten Yalçın, geleneksel tarifle yaptığı Mevlevi tatlısını şu an İsviçre, Amerika gibi birçok ülkeye satış yapıyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) üyesi kadın girişimci Atiye Laçin’in başarı hikayesi, 2004 yılında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başladı.

Eşinin tayininin çıktığı Gelibolu’daki dünyanın en büyük Mevlevihane’sinden etkilenen Atiye Laçin, ‘Mevlevilikte az yemek nefis terbiyesidir’ felsefesinden yola çıkarak unsuz, yağsız, şekersiz, glütensiz, vegan Mevlevi tatlısını geleneksel yönteme sadık kalarak üretmeye başladı.

Atiye Laçin’in ev ekonomisine katkı sağlamak için 80 metrekarelik bir atölyede başladığı Mevlevi tatlısı üretimi, başarılı bir girişimcilik örneği sonucunda bugün bin 500 metrekaresi kapalı, toplam 5 bin metrekarelik bir fabrikada devam ediyor.

ANNEANNESİNDEN ÖĞRENDİĞİ LEZZET UFKUNU AÇTI

Laçin, aldığı hibe ve desteklerle Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu fabrikada dünya standartlarına uygun olarak ürettiği Mevlevi tatlısı başta olmak üzere, anneannesinden öğrendiği reçel ve sos çeşitlerini doğal ve organik bir şekilde geleneksel yöntemler ile üretiyor, yurt içinde ve yurt dışında pazarlıyor.

Özellikle, unutulmaya yüz tutmuş Mevlevi ve Murabba tatlılarını yurt dışında katıldığı fuarlarda tanıttıktan sonra başta dünyada çikolatanın merkezi olarak tanınan İsviçre’nin yanı sıra birçok ülkeye ihracat yapan Laçin, aynı zamanda işletmesinde kadınlara da istihdam sağlıyor.

“MUTFAK NEFSİN TERBİYE EDİLDİĞİ YERDİR”

İş insanı Atiye Laçin Mevlevi tatlısının içinde bulunan ürünlerin dinginlik ve zindelik verdiğini belirterek, girişimcilik hikâyesini şöyle anlattı:

“Girişimcilik hikayemizin başlangıç noktası Gelibolu Mevlevihane’siydi. Mevlevihanelerde birçok öğretinin öğretildiği bölümler vardı. En önemlisi de mutfağıydı. Mutfak edep yeridir ve nefsin terbiye edildiği yerdir. Mevlevilikte de az yemek nefis terbiyesidir; özellikle Mevlevi tatlısı da bu öğretiyi içinde barındıran bir tatlıdır. Çünkü içinde kıymetli ürünlerin bulunması vücuda dinginlik ve zindelik verir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir üründür. Yıllardır doğal ve sağlıklı ürün üretmek için mücadele ettik ve başardık.”

MEVLEVİ NASIL BİR TATLI?

İsviçre’den Amerika’ya kadar birçok ülkeye Mevlevi ve Murabba tatlılarını ihraç eden iş insanı Atiye Laçin, taleplere yetişmekte zorlandığını belirtti.

Avrupa ülkeleri ile Amerika’da büyük rağbet gören Mevlevi tatlısının; içinde un, yağ, şeker olmayan vegan aynı zamanda glütensiz bir ürün olduğunu anlatan Laçin, Mevlevi tatlısını şöyle anlatıyor:

“İhtiyacımız olan besin değerlerini içinde barındırıyor. Özünde de hurma, üzüm, ceviz, badem ve baharatlı bitkilerden oluşmaktadır. Bu ürünleri üretirken müşteri talepleri ardı ardına geldi. Bunların dışında anneannemin yaptığı güvem özü, reçeller ve sosları da üretmekteyiz.”

MEVLEVİ TATLISI YURT DIŞINDA NEDEN SEVİLDİ?

İki yıldır yurt dışına ihracat yaptıklarını belirten Laçin, yabancıların Mevlevi tatlısına ilgisini şöyle anlattı:

“Katar, İsviçre, Almanya, Kazakistan ve Azerbaycan'a ürün göndermekteyiz. Felsefi olarak çalışmayı seven ve engel tanımayan bir yapımız olduğu için pandemi döneminde de üç vardiyalı çalışarak Amerika'dan gelen talebi gerçekleştik ve 3 ay önce de sevkiyatlarımızı yaptık. Akla, ‘yurt dışında Mevlevi tatlısını nereden bilip severler?’ diye bir soru gelebilir. Kendileri yağsız, unsuz, şekersiz ve glütensiz beslendikleri için ürünü önemsiyorlar ve değer buluyor. Almanya’ya gönderdiğimiz Mevlevi tatlısını Türklerin daha çok seveceğini düşünürken, asıl müşterilerimiz yabancılar oldu. Amerika’ya gönderdik ve yaklaşık 15 gün içinde ürünlerin bittiğini öğrendik.” (DHA)