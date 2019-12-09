Orman kebabı tarifi… Fırında orman kebabı nasıl yapılır?

Sebzeler ile etin en güzel buluşma noktası olan orman kebabı herkes tarafından çok beğenilen bir yemektir. Tüm sebzelerin kızartılarak yapıldığı orman kebabı çok yağ çektiği ve ağır olduğu gerekçesi ile bazen tercih edilmeyebilir. İşte bu nedenle size fırında orman kebabı tarifi hazırladık. Orman kebabı için malzeme listesi ve ayrıntılı yapılışı için buyurun…

Orman kebabını herkesin çok sevdiğinden eminiz. Ancak sebzelerin kızartılarak yapıldığı orman kebabı bazen çok ağır gelebiliyor. Bu nedenle o çok sevdiğiniz yemekten mahrum kalmamanız için harika bir tarif hazırladık. Peki, fırında orman kebabı nasıl yapılır? İşte orman kebabı için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi… Yanında şahane bir pilav ve cacık yapmayı ihmal etmeyin…

Orman kebabı malzemeleri

-½ gr dana kuşbaşı et

-2 tane soğan

-3 tane sivri biber

-2 tane kırmızı biber

-4 tane domates

-3 bardak et suyu

-3 tane havuç

-1 bardak bezelye ( Haşlanmış)

-1 kaşık biber salçası

-1 kaşık domates salçası

-Sıvı yağ

-Karabiber

-Pul biber

-Tuz

Orman kebabı yapılışı

Öncelikle etleri düdüklüye atarak 3 bardak su ile birlikte pişirin. Bezelyeleri bir tencereye alıp üzerine çıkacak kadar su koyun ve haşlayın. Bu esnada soğanları, havuçları ve domatesleri de küp küp doğrayın. Bezelyeleri ocaktan almadan 10 dakika öne havuçları da ekleyin. Etler haşlanınca bir tencerenin içine alın. Yaklaşık 5 dakika birlikte kavurun. Daha sonra buraya soğanları ekleyin. Ardından biber ve salçaları ekleyin. En son domatesleri de ekledikten sonra suyunu ve baharatlarını da atın. İyice karıştırın. Daha sonra fırın kabına haşladığınız havuç ve bezelyeleri koyun. Üzerine etli karışımı dökün. Üstünü yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun.