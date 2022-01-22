Osmanlı’dan günümüze uzanan lezzet: Yağ somunu

Konya'da geleneksel bir tat olarak bilinen yağ somunu, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan lezzetiyle vazgeçilmez hale geldi.

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Konya’da geleneksel bir tat olan ve unutulmaya yüz tutan yağ somunu, özellikle kahvaltıda ilgi görmeye devam ediyor.

30 yıl önce abisinin mesleği olan fırıncılığa merak üzerine başlayan dört çocuk babası Ali Işıklı, abisi ile bu lezzeti her sabah vatandaşlara sunuyor.

Erken saatlerde fırına giderek yağ somununun hamurunu hazırlayan iki kardeş, daha sonra fırını yakarak hazırlanan hamurları tek tek açıyor.

Vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, ballı, peynirli, helvalı gibi 20 farklı çeşitte yağ somununu hazırlayarak fırına atıyor.

Yağ somunu ustası Ali Işıklı, “Cuma günü sabah namazında sonra burası çok yoğun oluyor. Vatandaşlar sabah namazını kılar, burada da yağ somununu yer daha sonra iş yerine gider. Bu yüzde gece 3’te buraya gelmek zorundasın” dedi.

Geleneksel hale gelen bu damak lezzetini herkesin tüketebilmesi için fiyatlarda yükseltme yapmadıklarını belirten Işıklı, “Fiyatlarımıza da fazla bir zam yapmıyoruz. Çünkü orta kesime hitap ediyoruz. Onları düşünerek liste fiyatını uygulamıyoruz” diye konuştu. (İHA)