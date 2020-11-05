Özellikle hastalar tüketiyor! Faydalarına şaşıracaksınız

"Turşu suyu neye iyi gelir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Çeşitli vitaminleri barındıran turşu suyu tam bir antioksidan deposu. Turşu suyunun faydaları haberimizde...

Turşuyu yedikten sonra suyunun da şifa olduğunu biliyor muydunuz? Bunu bilen çok sayıda kişi olacak ki kış aylarında turşu suyuna talep arttı. Peki, turşu suyu neye iyi gelir? Turşu suyunun faydalarını haberimizde bulabilirsiniz.

İçerisinde bulunan çeşitli sebzelerin salamurasıyla elde edilen turşu suyu, içerdiği C ve E vitaminlerinin yanında antioksidan da barındırıyor.

Bu özellikleri bakımından kışın tüketimi artan turşu suyu, son zamanlarda corona tehlikesine karşı ihtiyaç duyulan vücut direnci hasebiyle bu sene talep olağandan daha fazla.

Eskişehir’in Taşköprü Caddesi’nde turşuculuk yapan Maviye ve Aytekin Ünal çifti, bu sene artan talepten hayli memnun olduklarını belirtti.

TURŞU SUYU NEYE İYİ GELİR?

Antioksidan deposu olan turşu suyu yemeklerin ardından mide rahatsızlığını azaltır ve şeker oranını dengeler. Kasılmalara iyi gelir.

Turşu suyunun içerisinde bulunan doğal sirkenin, sebze sularının vücut direncini arttırdığını söyleyen Maviye Ünal, ürünlerinin insanların sağlıklı kalmalarında sağladığı katkı için mutlu olduğunu dile getirtirdi.

“ÖZELLİKLE HASTALAR TERCİH EDİYOR”

Aytekin Ünal ise, ürünlerinin bahçelerinden topladıkları sebzelerle kurulan turşuların suyu olduğunu söylerken kesinlikle katkı maddesinin bulunmadığını altını çizerek şöyle konuştu:

“Özellikle hastalar turşu suyunu tercih ediyor. Bazen, corona hastası dahil dışarı çıkamayan müşterilerimiz için siparişleri kapılarına bizzat kendim götürüyorum. Temassız bir şekilde işlemi tamamlayıp dönüyorum. Özellikle doktorların tavsiyesi üzerine dükkânımızı ziyaret edenler oluyor. İnsanların sağlıklı kalmasında bir nebze katkım olduysa ne mutlu bize.” (İHA)