Paçanga böreği tarifi… Sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır?

Birçok yörede, mutfakta oldukça meşhur olan paçanga böreği birçoğumuz için de yemek programları ile bilindi. Eğer çıtır çıtır bir yufkanın içinde sebzeler ile sucuğun tadını aynı anda almak istiyorsanız paçanga böreği tam size göre. Orijinalinde pastırma kullanılsa da biz bugün sucuklu paçanga böreğini deneyeceğiz. İşte paçanga böreği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Yemek programlarının hayatımıza soktuğu paçanga böreği aslında çok daha eski bir yere sahip. Türkiye'nin hemen her yerinde sevilerek yenen paçanga böreği özellikle de kalabalık kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Çıtır çıtır bir yufkanın içinde hem sebze hem sucuğu aynı anda tadabildiğiniz paçanga böreği pastırma ile de yapılıyor. Ancak biz bugün sucuklusunu deneyeceğiz. İşte paçanga böreği malzemeleri ve tarifi…

Paçanga böreği malzemeleri

-1 tane yufka

-1 tane domates

-2 tane yeşil biber

-5-6 dilim sucuk

-Kaşar peyniri (rendelenmiş)

-Tuz

-Sıvı yağ

Paçanga böreği tarifi

Öncelikle yufkayı tezgâha açın ve ortadan bölün. İki parçayı üst üste koyun ve 4 eşit parçaya bölün. 8 parça yufka elde etmiş olacaksınız. Domatesi, biberi, sucuğu ve kaşarı doğrayın. Yanmaz bir tavanın içinde biberleri ve sucukları hafif soteleyin. Daha sonra tüm malzemeleri karıştırıp tuzunu da attıktan sonra yufkaların içine paylaştırın. Kalın sigara böreği şeklinde sardığınız yufkaları kızgın yağda kızartarak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.