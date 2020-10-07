Palamudu tuzlamanın tam zamanı

Bol olduğu dönemlerde halk arasında 'fakir pirzolası' olarak adlandırılan palamut, 1 Eylül'den beri tezgahlarda... Genellikle ızgara ve kızartma şeklinde tüketilen balığın 'tuzlama' vakti ise geldi çattı.

Av yasağının 1 Eylül’de kalkmasıyla balıkçı tezgahları palamutla doldu taştı. Pek çok balıkçı ve restoran işletmecisi sezonun iyi başladığını düşünüyor. Palamudun yanı sıra mezgitte de bolluk sözkonusu…

Ordu’nun Ünye ilçesindeki bir balık restoranında aşçılık yapan Hakan Taslı, ekime ayıyla birlikte, genellikle kızartma ve ızgara olarak tüketilen palamudun tuzlama vaktinin geldiğini söyledi. Palamudun tuzlanarak saklanması gerektiğini belirten Taslı şunları söyledi:

EN AZ YEDİ AY BEKLEMESİ GEREKİYOR

– Palamut tuzlamasının ekim ayında hazırlanması gerekiyor, zahmetli ancak lezzetlidir. Güzelce temizlediğimiz palamudu suda bekletiyoruz, daha sonra tuza yatırıyoruz. İki gün bekledikten sonra defne yaprağı, sarımsak, limon ve kaya tuzu ile birlikte büyük bir kavanoza koyuyoruz. Yedi ay kapalı kaldıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

– Geçen yıl palamut tezgâhlarda yoktu ancak bu yıl bol. Sezona çingene palamuduyla başladık. Palamut her geçen gün azalsa da yeni doğan palamutlar çıkıyor. Yılbaşına kadar palamudun tezgâhlarda ve soframızda bulunabileceğini tahmin ediyoruz. Fiyatı ise bolluğuna göre 7.5-15 TL arasında alıcı bulabiliyor.

PALAMUDUN BOY VE UZUNLUĞUNA GÖRE İSİMLERİ

10-25 santim / 40-500 gram çingene palamudu

30-25 santim / 550-800 gram palamut

40-45 santim / 850-1000 gram kestane palamudu

50-55 santim / 1100-2250 gram zindandelen

50-55 santim / 2300-4000 gram torik

55-60 santim / 4100-5000 gram sivri

60-75 santim / 5100-7000 altıparmak

75 santim ve üzeri / 7000 gram ve üzeri peçuta