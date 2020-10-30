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Palamut balığında artık son günler
Palamut balığında artık son günler
Ordu'da az avlanma ve fazla talep nedeniyle balık fiyatları yüksek seyrederken, balıkçılar havaların soğuması ile palamudun azaldığını, hamsinin ise bolluk göstereceğini belirtiyor.
Gurme 30 Ekim 2020 - 14:05

Palamut balığının son günlerini yaşadığı tezgahlarda, diğer balıkların fiyatları da hem artan talep, hem de düşük avlanma nedeniyle yükselişe geçti.

Balıkçılar, havaların soğuması ile  hamsinin daha çok kendisini göstereceğini ancak diğer balık çeşitlerinin fiyatlarının yerinde seyredeceğini ifade ediyor.

“KAYIKLAR PALAMUT AVINDA”

Palamut balığının artık sona gelmek üzere olduğunu ifade eden balıkçı Aydın Ceylan, “Yerini hamsiye bırakıyor. İstavrit, mezgit, barbun, çinekop balıkları var tezgahlarda şu anda. Fiyatlar biraz yüksek ama çeşit az çıkıyor. Şu an bütün kayıklar palamut peşinde” dedi. (İHA)

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Son güncelleme: 14:13 - 30.10.2020
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