Pancake yapımı… Pancake nasıl yapılır?

Son yıllarda kahvaltıların olmazsa olmazları arasına giren pancake aslında sofralarımızın en geleneksel lezzetlerinden biri olan krep ya da akıtma olarak da bilinen bu lezzeti misafirlerinize ya da çocuklarınıza kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte panake için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Kahvaltıların aranan lezzetlerinden biri olan Pancake sofralarımıza yurt dışından gelmiş olsa da aslında bu lezzete çok alışığız. Krep ya da akıtma olarak bilinen Pancake yapımı sanıldığı kadar da zor değil. Bu nedenle sabahları dakikalar içinde sevdiklerinize hazırlayabilir hatta sadece sabahları da değil günün her anında çayınızın yanına da yapabilirsiniz. İşte Pancake malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Pancake malzemeleri

-2 bardak un

-2 tane yumurta

-1,5 kaşık toz şeker

-1 bardaktan biraz az süt

-1 kaşık yoğurt

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

Pancake yapılışı

Bir kabın içinde yumurta ve şekeri iyice çırpın. Üzerine sütü, yoğurdu, kabartma tozunu, vanilyayı da ekledikten sonra tekrar çırpın. Ardından yavaşça un ekleyin. Akışkan bir kıvam elde ettikten sonra yanmaz bir tavanızı ocağa koyarak ısıtın. Hafif yağlayın. Ardından kepçe ile Pancake hamurundan tava koyun. Her iki yüzeyini de pişirdikten sonra bal ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.