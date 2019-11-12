Pancar kaç kalori? Pancar besin değerleri ve kalorisi

Pancarlar Chenopodiaceae familyasına aittir. Pancar, Beta vulgaris türünün çeşitlerinden biridir. Salatalara, çorbalara ve turşulara sık sık katkı maddesi olarak eklenirler ve ayrıca doğal renklendirici olarak da kullanılırlar. Yıl boyunca mevcut olmaları ve her gün yenebilmelerine rağmen, yine de mevsim sebzeleri olarak kabul edilirler.
Pancar etkileyici bir beslenme profiline sahiptir. Kalorileri düşük, değerli vitamin ve mineralleri yüksektir. Aslında, ihtiyaç duyduğunuz hemen hemen tüm vitamin ve mineralleri içerirler. Genellikle turşu olarak tüketilen pancar tam bir vitamin deposudur. İçeriğinde A, B6, B12, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra niyasin, riboflavin, kolin, betain ve pantotenik maddeleri barındırır. Peki pancar kaç kaloridir? İşte pancarın besin değerleri…
PANCAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram pancar yaklaşık 45 kaloridir.
PANCARIN BESİN DEĞERLERİ
100 g pancarda aşağıdakiler bulunur:
Su: 87,58 g
Enerji: 45 kcal
Karbonhidrat: 9.56 g
Protein: 1,61 g
Lif: 2.80 g
Folat: 109 µg
Niasin: 0.334 mg
Pantotenik asit: 0.155 mg
Piridoksin: 0,067 mg
B2 vitamini: 0,057 mg
Tiamin: 0,031 mg
A vitamini: 33 IU
C vitamini: 4.9 mg
E vitamini: 0,04 mg
K vitamini: 0.2 µg
Sodyum: 78 mg
Potasyum: 325 mg
Kalsiyum: 16 mg
Bakır: 0,075 mg
Demir: 0.80 mg
Magnezyum: 23 mg
Manganez: 0.329 mg
Çinko: 0.35 mg
Karoten-ß: 20 µg
Betain: 128.7 mg –
Lutein-zeaksantin: 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,06 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg