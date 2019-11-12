Pancar kaç kalori? Pancar besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de pancardır. Peki bir kase pancar kaç kaloridir? 100 gram pancarın kalori miktarı ve pancarın besin değerleri haberimizde...

Pancarlar Chenopodiaceae familyasına aittir. Pancar, Beta vulgaris türünün çeşitlerinden biridir. Salatalara, çorbalara ve turşulara sık sık katkı maddesi olarak eklenirler ve ayrıca doğal renklendirici olarak da kullanılırlar. Yıl boyunca mevcut olmaları ve her gün yenebilmelerine rağmen, yine de mevsim sebzeleri olarak kabul edilirler.

Pancar etkileyici bir beslenme profiline sahiptir. Kalorileri düşük, değerli vitamin ve mineralleri yüksektir. Aslında, ihtiyaç duyduğunuz hemen hemen tüm vitamin ve mineralleri içerirler. Genellikle turşu olarak tüketilen pancar tam bir vitamin deposudur. İçeriğinde A, B6, B12, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra niyasin, riboflavin, kolin, betain ve pantotenik maddeleri barındırır. Peki pancar kaç kaloridir? İşte pancarın besin değerleri…

PANCAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram pancar yaklaşık 45 kaloridir.

PANCARIN BESİN DEĞERLERİ

100 g pancarda aşağıdakiler bulunur:

Su: 87,58 g

Enerji: 45 kcal

Karbonhidrat: 9.56 g

Protein: 1,61 g

Lif: 2.80 g

Folat: 109 µg

Niasin: 0.334 mg

Pantotenik asit: 0.155 mg

Piridoksin: 0,067 mg

B2 vitamini: 0,057 mg

Tiamin: 0,031 mg

A vitamini: 33 IU

C vitamini: 4.9 mg

E vitamini: 0,04 mg

K vitamini: 0.2 µg

Sodyum: 78 mg

Potasyum: 325 mg

Kalsiyum: 16 mg

Bakır: 0,075 mg

Demir: 0.80 mg

Magnezyum: 23 mg

Manganez: 0.329 mg

Çinko: 0.35 mg

Karoten-ß: 20 µg

Betain: 128.7 mg –

Lutein-zeaksantin: 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,06 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg