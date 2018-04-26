Pankek nasıl yapılır? Kahvaltının gözdesi leziz bir pankek tarifi haberimizde

Özellikle süt ve bal ile servis edildiğinde harika bir lezzete dönüşen ve özellikle sabah kahvaltılarının değişmezi olan pankek nasıl yapılır? İşte size yüksek protein içeren leziz pankek tarifi ve kalori miktarı...

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Kahvaltıların değişmez ismi pankek nasıl yapılır? Özellikle kilo almak isteyenlerin ve vücut geliştirme ile uğraşanların tercih edebileceği lezzetli pankek tarifi ile amacınıza ulaşmanız artık çok kolay. İşte kalori miktarı ve pankek tarifi…

PANKEK TARİFİ

Pankek için gerekli malzemeler;

1 su bardağı süt,

1,5 su bardağı un,

1 paket vanilin (5 gr),

1 paket kabartma tozu (10 gr),

1 yemek kaşığı silme toz şeker,

1 adet yumurta,

1 tutam tuz.

PANKEK YAPILIŞI

Bir kaba yumurtayı kırıp çırpalım. Üzerine toz şekeri, sütü, unu, kabartma tozunu, tuzu ve vanilini ilave edip iyice çırpalım. Yapışmaz bir teflon tavayı ocağa alıp ısıtalım. Pankeklerinizin hangi büyüklükte olmasını istiyorsanız o miktarda hamur alıp tavaya dökelim. Hamurun üstü göz göz olunca bir spatula yardımı ile arkasını çevirelim. Her iki tarafını da pişirdikten sonra pişen pankekleri servis tabağına alalım. Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Penkeklerimizi bal, çikolata, tahin, pekmez ve istediğiniz meyveler ile servis yapın.

Pankekin bir porsiyonu (180 gr) 437 kcal'dir.