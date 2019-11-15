Papatya çayı kaç kalori? Papatya çayının besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki papatya çayı kaç kaloridir? Papatya çayının besin değerleri ve kalorisi...

Papatya bitkisi, 10-50 cm boylarında, ortaları sarı, kenarlarında beyaz taç yaprakları bulunan güzel kokulu, şifalı bir bitkidir. Latince adı, Anthemis nobilis olan papatyanın anavatanı Türkiye'dir. Yüzlerce yıldır çeşitli sağlık sorunları için doğal bir ilaç olarak tüketilmiştir. Papatya flavonoid denilen kimyasal madde içerir. Bu flavonoidler, birçok bitkide bulunan bir besin türüdür ve papatya’nın tıbbi etkilerinde önemli bir rol oynarlar. Papatya çayı, anti-enflamatuar, analjezik ve antispazmodik özelliklere sahip aromatik bir kimyasal bileşik olan Chamazulene içerir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de papatya çayıdır. İşte papatya çayının besin değerleri ve kalorisi…

PAPATYA ÇAYI KAÇ KALORİDİR: 100 gram papatya çayı yaklaşık 1 kaloridir.

PAPATYA ÇAYININ BESİN DEĞERLERİ

100 g papatya çayında aşağıdakiler bulunur:

Su: 99.7 g

Enerji: 1 kcal

Protein: 0 g

Toplam yağ: 0 g

Karbonhidrat: 0.2 g

Lif: 0 g

Toplam şeker: 0 g

Kalsiyum: 2 mg

Demir: 0.08 mg

Magnezyum: 1 mg

Fosfor: 0 mg

Potasyum: 9 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.04 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0 mg

Niasin: 0 mg

B-6 Vitamini:0 mg

Folat, DFE: 1 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ: 20 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0 mg

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg