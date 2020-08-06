Paris Mash nedir? Paris Mash (Paris Püresi) nasıl yapılır?

Genel olarak Fransız Bistro'larının klasiği haline gelen Paris Mash (Paris Püresi) bugün MasterChef yarışmasında karşımıza çıktı. Yarışmacılardan istenen Paris Mash'in nasıl yapıldığı ve tarifi de merak edilmeye başlandı. Bol tereyağlı ve pürüzsüz hazırlanması gereken bir yemek olan Paris Mash'in tarifi yazımızda...

Mutfaklarda sıkça hazırlanan patates püresinin Fransız versiyonu diyebleceğimiz ve özellikle Fransız Bistro’larının vazgeçilmezi olan Paris Mash yemeği tarifini sizler için hazırladık. Paris Mash yani Paris Püresi yapılışında en ufak bir pürüzün olmaması, ipeksi kıvam sağlanması, patetes parçalarının ağıza gelmemesi oldukça önemlidir. Peki Paris Mash nasıl yapılır?

PARİS MASH İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 kg patates, yıkanmış ve soyulmamış

-125 ml süt

-200ml krema

-150 g tereyağı, dilimlenmiş, oda sıcaklığında

-Tuz

-Taze çekilmiş karabiber

PARİS MASH (PARİS PÜRESİ) NASIL YAPILIR?

Paris Mash’ı diğer pürelerden farklı kılan birkaç teknik vardır:

Patatesleri kaynatmak için büyük bir tencereye su koyun, bir çorba kaşığı tuz ekleyin ve patateslerinizi, bütün, soyulmuş veya soyulmamış halde ekleyin ve iyice pişirin.

Pişirdiğinizde patatesleri çıkarın ve soyun.

Isıtılmış süt, krema ve tereyağında tahta kaşıkla çırpmadan önce onları gruplar halinde bir mouli veya patates rendesinden geçirin.

Patatesleri kabaca parçalamak için bir patates ezici kullanın.

Süt ve kremayı bir sürahide birleştirin ve mikrodalgada yüksek ayarda yaklaşık 1 dakika ısıtın.

Şimdi, bir tahta kaşık kullanarak, iyi bir şekilde bir araya gelinceye kadar sırayla, sıcak sıvıyı ve dilimlenmiş tereyağını yavaşça çırpın.

Paris Mash için sırada ‘zor kısım’ var. Süslü ekipmanların faydası olmadan gerçekten pürüzsüz hale getirmek için, bir çubuk karıştırıcı kullanmanız gerekir – ancak aşırı yaparsanız, patates yapışkanlaşacaktır, bu yüzden dikkatli olmalısınız!

Bir elektrikli karıştırıcı kullanarak, patatesleri yaklaşık 4-6 kez karıştırıcıyı farklı konumlara getirerek toplamda yaklaşık 15-20 saniye karıştırın.

Tat için yeteri kadar tuz ve karabiber ekleyin. Sonra püre güzel pürüzsüz olduğundan emin olmak için kısa bir süre tekrar karıştırın.

Derhal servis yapın. Afiyet olsun…