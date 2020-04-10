Paskalya çöreği nasıl yapılır? Paskalya çöreği için gerekli olan malzemeler nelerdir?

Hristiyanlığın en eski ve en önemli bayramlarından olan Paskalya Bayramı, dünyanın birçok yerinde çeşitli ritüellerle kutlanıyor. Birçok bölgede değişiklik gösteren kutlama çeşitlerinden en yaygın olanlarından biri ise paskalya çöreği. Peki en lezzetli paskalya çöreği nasıl yapılır? Paskalya çöreği için hangi malzemeler kullanılır? İşte tüm detaylar…

Paskalya çöreği, Hristiyanlığın en önemli bayramlarından olan Paskalya Bayramı'nda bayram kutlayan insanların evinde yapılması elzem olan şeylerin başında geliyor. Nefis kokusu ile paskalya çöreği yemesi en lezzetli çöreklerden biridir. Saç örgüsü şekilden yapılan bu tatlı çörekler size adeta damak şöleni yaşatacak.

PASKALYA ÇÖREĞİ YAPILIŞI

Geniş bir kaba unu dökün ve unun ortasını açın. 4 yumurtayı kırın ve elinizle yumurtaları karıştırın. Sütün içinde yağı kısık ateşte eriterek una ilave edin. Şekeri ve ılık suyla eritilen mayayı da una katarak iyice yoğurun. Hamur eline yapışırsa biraz un katarak tekrar yoğurun. Hamurun üstünü sıkıca kapayın ve 3-4 saat kabarmaya bırakın. Kabaran hamuru parçalara ayırıp tekrar yoğurun ve her bir parçayı 3'e ayırarak saç örgüsü gibi örün. Çörekleri yağlı kağıt üzerine dizerek biraz böyle bekletin ve 170 derecede fırın ısıtmaya başlayın. Bir yumurtayı az bir sütle çırpıp çöreklerin üstüne fırça ile sürün ve çörek otu serpip fırına verin. Çöreklerin üstü kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

PASKALYA ÇÖREĞİ MALZEMELERİ

1 kilo un

5 yumurta

1 paketten biraz fazla margarin (300 gr.)

2 su bardağı şeker (400 gr.)

1 su bardağı süt (250 ml.)

2 paket yaş maya

1 tutam çörek otu