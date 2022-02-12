Pastırma-sucuk kavgası büyüyor! Afyon mu, Kayseri mi?

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ın "Afyonkarahisar'da Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretiliyor" sözlerine tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar’ın “Afyonkarahisar’da Kayseri’nin 8-9 katı sucuk üretiliyor” sözlerine Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış tepki gösterdi.

Bağlamış, “Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz. İllerimiz isimleri unutulmuş olunca Kayseri’nin sucuk ve pastırmasını öne sürerek bir açıklama yapma gereğinde bulunuyorlar” dedi.

Kayseri’nin ülkenin yüzde 35-40 sucuk üretimini yaptığını söyeleyen Bağlamış, “Bu tür açıklamaların bir il müdürü tarafından yapılması doğru değil. Zannedersem il müdürümüz Kayseri’de üretilen sucuğun miktarını rakamsal olarak ve verilerle ortaya koyamadığı için illeriyle ilgili sucuğu öne çıkartmak adına Kayseri’yle ilgili ithamda bulunmuş. Biz Kayseri olarak Türkiye’nin yüzde 35 sucuk üretimini yapan ve il bazında liderliği devam ettiren iliz. Zannedersem tavuk sucuğu üretimini de et sucuğu üretimi ile karıştırmış. Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz” diye konuştu. (İHA)



İlginizi Çekebilir Bedava sucuk-ekmek izdihama neden oldu

İlginizi Çekebilir Sucuk, lokum, sigara ve para isteyen memur rüşvetten tutuklandı