Patates kavurması tarifi: Sahur için nefis bir öneri! Patates kavurması nasıl yapılır?

Patates kavurması tarifi sizin için hazırladığınız sahur lezzetlerinden biri. Ancak patates kavurmasını bir kez tattıktan sonra her zaman yemek isteyeceksiniz. İşte patates kavurması tarifi…

Sahur lezzetlerimiz en az iftar sofraları kadar leziz olur. Sahur zamanı ailece oturulan sofralarda birbirinden lezzetli yemekler görmek en alışılmış adetlerimizdendir. Bu nedenle sizin için hazırladığımız patates kavurması tarifini yapmadan Ramazan'ı bitirmenizi tavsiye etmeyin. İşte patates kavurması malzemeleri ve tarifi…

PATATES KAVURMASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 büyük patates

1 domates

2 biber (tercihen acı)

3 kaşık sıvı yağ

1 diş sarımsak

Pul biber

Tuz

Kekik

PATATES KAVURMASI TARİFİ

Öncelikle patatesleri soyup küp küp doğrayın. Ardından iyice yıkayıp süzün ve yanmaz bir tavaya alın. Üzerine sıvı yağ ve tuz döküp harmanlayın. Kapağını kapattığınız tencerede yaklaşık 5-6 dakika pişirin. Ardından biberleri ekleyin ve bu şekilde biraz kavurun ve rendelediğiniz domatesleri ekleyin. Patatesler yumuşayıncaya kadar bu şekilde kavurmaya devam edin. En son baharatlarını ve sarımsağı ekleyin. 10 dakika sonra kapatabilirsiniz.

Afiyet olsun.