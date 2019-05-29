Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Patates tostu tarifi: Patates tostu nasıl yapılır? szcu9
Patates tostu tarifi: Patates tostu nasıl yapılır? szcu9
Sahur lezzetlerinde bugün şahane bir patates tostu yapıyoruz. Hem pratik hem lezzetli hem de doyurucu olan patates tostunu çok seveceksiniz. İşte patates tostu için gerekli malzemeler ve kolay yapılışı…
Sozcu.com.tr
Gurme 29 Mayıs 2019 - 20:36

Tost severler sahurda da ondan vazgeçmiyor. Bu yüzden size değişik ve lezzetli bir tost tarifi veriyoruz. Patates tostu doyurucu olmasının yanı sıra oldukça da pratik bir tarif. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz patates tostu için evinizdeki malzemeler yeteri olacaktır. İşte tok tutan patates tostu tarifi…

PATATES TOSTU İÇİN GEREKEN MALZEMELER

3 tane patates
1 yumurta
1 bardak kaşar peyniri
Tuz
Karabiber
Sıvı yağ

PATATES TOSTU TARİFİ

Patatesleri soyup rendeleyin. Ardından elinizle suyunu sıkarak kenara alın. Üzerine yumurtayı kırın. Baharatlarını ve rendelenmiş kaşar peynirini de ekledikten sonra iyice karıştırın.

Önceden ısıtmış olduğunuz tost makinesinin üzerine yağlı kağıt serip karışımı dökün kapağını kapatın. İyice kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

İLGİLİ HABERAçık tost tarifi: Sahur için pratik lezzet!

PATATES TOSTUNUN PÜF NOKTASI

-Patateslerin suyunu iyi sıkmanız gerekiyor. Bu sayede karışım dağılmadan bir kalıp olacak.
-Biraz kızardıktan sonra üzerine tereyağı sürüp tekrar kızartabilirsiniz.

Etiketler