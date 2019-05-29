Patates tostu tarifi: Patates tostu nasıl yapılır? szcu9

Tost severler sahurda da ondan vazgeçmiyor. Bu yüzden size değişik ve lezzetli bir tost tarifi veriyoruz. Patates tostu doyurucu olmasının yanı sıra oldukça da pratik bir tarif. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz patates tostu için evinizdeki malzemeler yeteri olacaktır. İşte tok tutan patates tostu tarifi…
PATATES TOSTU İÇİN GEREKEN MALZEMELER
3 tane patates
1 yumurta
1 bardak kaşar peyniri
Tuz
Karabiber
Sıvı yağ
PATATES TOSTU TARİFİ
Patatesleri soyup rendeleyin. Ardından elinizle suyunu sıkarak kenara alın. Üzerine yumurtayı kırın. Baharatlarını ve rendelenmiş kaşar peynirini de ekledikten sonra iyice karıştırın.
Önceden ısıtmış olduğunuz tost makinesinin üzerine yağlı kağıt serip karışımı dökün kapağını kapatın. İyice kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin.
Afiyet olsun.
PATATES TOSTUNUN PÜF NOKTASI
-Patateslerin suyunu iyi sıkmanız gerekiyor. Bu sayede karışım dağılmadan bir kalıp olacak.
-Biraz kızardıktan sonra üzerine tereyağı sürüp tekrar kızartabilirsiniz.