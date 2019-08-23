Patates yemeği tarifi… Patates yemeği nasıl yapılır?

Kolay, çabuk hazırlanan lezzetli ve bir yemek arıyorsanız, aradığınız şey tam da patates yemeği tarifidir. Patates diğer birçok yemekte olmazsa olmaz bir malzemeyken bu sever kendi krallığını kuruyor. İşte pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz patates yemeği için gerekli malzemeler ve tarifi…

Mutfağınızda asla eksik olmayan, hemen hemen tüm yemeklere lezzetini veren patates ile harikalar yaratabileceğinizi biliyor musunuz? Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz lezzetli mi lezzetli bir yemek olan patates yemeği tarifi ile şahane bir sofra hazırlayacaksınız. Başkahramanımızın patates olduğu bu tarifimizde kuşbaşı etler yardımcı oyuncu olabilir. İşte mis gibi bir lezzet patates yemeği malzemeleri ve tarifi…

Patates yemeği malzemeler,

– 4-5 orta bot patates

– 200 gr kuşbaşı et

– 1 soğan

– 1 kaşık domates salçası

– 1 kaşık biber salçası

– 3,5 bardak su

– Tuz

– Zeytinyağı

Patates yemeği tarifi

Öncelikle tencereye zeytinyağını koyun ve üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip hafif kavurun. Üzerine etleri koyun kavurmaya devam edin. Ardından salçalarını ekleyin biraz daha kavurduktan sonra patatesleri ekleyin ve biraz çevirin. Suyunu ekledikten sonra tuzunu da atın ve kapağını kapatın. Yaklaşık 25 dakika sonra yemeğiniz hazır olacak.

Afiyet olsun