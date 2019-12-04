Patlıcan kaç kalori? Patlıcanın besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, patlıcan kaç kaloridir? Patlıcanın besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kirazdır. İşte patlıcanın besin değerleri ve kalorisi…

PATLICAN KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık 25 kaloridir.

PATLICANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram patlıcanda aşağıdakiler bulunur:

Su: 92,3 g

Enerji: 25 kcal

Protein: 0.98 g

Toplam yağ: 0.18 g

Karbonhidrat: 5,88 g

Lif: 3 g

Toplam şeker: 3.53 g

Kalsiyum: 9 mg

Demir: 0.23 mg

Magnezyum: 14 mg

Fosfor: 24 mg

Potasyum: 229 mg

Sodyum: 2 mg

Çinko: 0.16 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 2.2 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 0.65 mg

B-6 Vitamini: 0.08 mg

Folat, DFE: 22 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ: 23 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.3 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 3.5 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg