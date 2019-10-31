Patlıcan musakka fırında nasıl yapılır? Musakka tarifi…

Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden biri olan musakka patlıcanın en şahane hallerinden biridir. Suyuna ekmek banmadan yenmeyecek bir lezzet olan patlıcan musakka aynı zamanda Orta Doğu ve Balkan ülke mutfaklarında da yaygındır. Peki, patlıcan musakka fırında nasıl yapılır? İşte tadına doyamayacağınız patlıcan musakka tarifi…

Dilim dilim patlıcanların kıymalı leziz bir harçla buluşmasıyla olan patlıcan musakka anlatıldığından çok daha lezzetli bir yemektir. Türk mutfağı için en klasikleşmiş lezzetlerden biri olan musakka, etli ve kıymalı olarak farklı şekillerde yapılabilir. Yanında bol tereyağlı bir pilav ve cacık ile sunabileceğiniz musakka için en kıymetli misafirlerinizi çağırabilirsiniz. Çünkü harika bir tarif hazırladık. İşte fırında patlıcan musakka tarifi…

Fırında patlıcan musakka malzemeleri

-1 kg patlıcan

– ½ kg kıyma

-1 kaşık domates salçası

-2 soğan

-2 domates

-3-4 yeşil biber

– ½ kaşık tuz

-Sıvı yağ

-Maydanoz

-1 kaşık tereyağı

-2 bardak sıcak su

-Karabiber

Fırında patlıcan musakka tarifi

Alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcanları dilimleyin ve tuzlu suda 10 dakika beklentin. Çok az bir sıvı yağda kızartın. Kızaran patlıcanları fazla yağını süsmesi için kâğıt havlunun üzerine koyun. Diğer taraftan geniş bir tencerenin içinde soğanları yemeklik doğrayarak kavurmaya başlayın. Ardından kıymayı, domatesi ve tuzunu ilave edip kavurmaya devam edin. Tereyağını ekledikten sonra maydanoz ve karabiberi de ekleyin. Biraz daha kavurup ocaktan alın.

Fırın tepsisine önce kızarttığınız patlıcanları ardından da kıymalı harcı yerleştirin. 2 bardak sıcak suyla salçayı iyice karıştırdıktan sonra tepsinin üzerine dökün. Üzerine biber ve domates dilimleri koyabilirsiniz. 15 dakika kadar pişirip sıcak servis edin.

Afiyet olsun.