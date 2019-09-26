Pesto soslu makarna tarifi: Pesto soslu makarna nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan makarnalar birbirinden değişik ve lezzetli soslarla servis ediliyor. Biz de bugün o lezzetlerden biri olan Pesto soslu makarna tarifi hazırladık. Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Pesto soslu makarna için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi için buyurun…

İtalya makarnaları ve makarna soslarının ünü tüm dünyaya yayılmışken neden sizin mutfağınıza da girmesin dedik ve şahane bir lezzet olan Pesto soslu makarna tarifi hazırladık. Genellikle yassı spregetti olarak bilinen Linguine makarnası ile hazırlanan Pesto sosu siz dilediğiniz makarna ile deneyebilirsiniz. İşte yiyenlerin bir tabak daha yemek isteyeceği Pesto soslu makarna için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Pesto soslu makarna malzemeleri

– 1 paket makarna (Tercihen linguine makarna)

– 10 gr kaya tuzu

– 50 gr taze fesleğen

– 100 gr parmesan peyniri

– 15 gr çam fıstığı

– 1 diş sarımsak

– 100 ml zeytinyağı

– Fesleğen yaprağı



Pesto soslu makarna tarifi

Pesto sosu için öncelikle fesleğenlerin yapraklarını ayıklayın bol su ile yıkayıp kurulayın. Ardından parmesan peynirini ve sarımsağı rendeleyin. Çam fıstığı ve diğer tüm malzemelerle robota atın ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Üzerine zeytinyağını azar azar ekleyin. Sos kıvamını aldıktan sonra beklemeye alın.

Ardından Derin bir tencereye bir litre su koyup kaya tuzunu atın. Kaynadıktan sonra makarnanızı üzerine ekleyin. 8*-10 dakika kadar haşlayın.

Haşlama suyundan bir bardak kadar ayırın ve süzün. Süzdüğünüz makarnayı bir başka tencereye alın ve Pesto sos ile karıştırın. Üzerine haşlama suyundan biraz ekleyin. En son fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.