Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır? Nefis peynirli börek tarifi için gerekli malzemeler…

Türk mutfağının her zaman en sevilen yiyeceklerinden biri böreklerdir. Hazır yufka ile börek yapımı özellikle pratik olması sebebiyle en çok tercih edilen böreklerin başında geliyor. Peki hazır yufka ile peynirli börek nasıl yapılır? İşte yapımı kolay nefis peynirli börek tarifi…

Ramazan sofralarını zenginleştirecek börekler Türk mutfağının en vazgeçilmez yemeklerinden biri. Özellikle de hazır yufka ile yapılan börekler pratik olması sebebiyle en çok tercih edilenlerin başında geliyor. İşte hazır yufkadan peynirli börek için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

HAZIR YUFKA İLE PEYNİRLİ BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-6 tane yufka

-1 tane yumurta

-1 bardak yoğurt

-1 bardak süt

– Yarım bardak sıvı yağ

-Beyaz peynir ya da lor peyniri

-Maydanoz

ÜSTÜ İÇİN

-1 bardak yoğurt

-Susam

-Çörek otu

PEYNİRLİ BÖREK YAPILIŞI

Öncelikle tercih ettiğiniz peyniri ezip ince kıyılmış maydanoz ile karıştırın. Daha sonra yufkaları ıslatmak için gerekli olan yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve sütü bir kabın içinde iyice karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt koyun ve ilk yufkayı üzerine serin. Üzerine hazırladığınız karışımdan dökün. Her tarafını alması için iyice yedirin. Daha sonra diğer bir yufkayı parçalara ayırın ve üzerine serin. Ardından tekrar karışımdan biraz dökün. Daha sonra peynirli karışımın yarısını her tarafına yedirin. Üzerine tekrar yufka parçaları koyun ve ıslatın. Bir kat daha aynı işlemi yaptıktan sonra peyniri tekrar koyun ve yufkalar bitene kadar üzerini ıslatarak kaplayın. En son kata ilk koyduğunuz yufkanın dışta kalan parçalarını katlayın. Islattıktan sonra yoğurt sürün ve susam ile çörek otunu serpin. Böreği dilimlere ayırdıktan sonra 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.