Peynirli milföy çubukları tarifi: Peynirli milföy çubukları nasıl yapılır?

Sahur lezzetleri için hazırladığımız peynirli milföy çubukları hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık. Aynı zamanda doyurucu bir tarif olan peynirli milföy çubuklarını herkes çok beğenecek. İşte peynirli milföy çubukları tarifi…

Sahur için harika bir öneriyle karşınızdayız. Peynirli milföy çubukları hem lezzetli hem pratik bir tarif. Sadece sahur için de değil gün içinde çocuklarınız için de verebileceğiniz harika bir atıştırmalık olabilir. Peynirli milföy çubuklarının yapımı da çok kolay. İşte peynirli milföy çubukları malzemeleri ve yapılışı…

PEYNİRLİ MİLFÖY ÇUBUKLARI MALZEMELERİ

9 tane milföy hamuru

2 kaşık permesan peyniri (Toz)

3 kaşık susam

3 kaşık çörek otu

1 yumurta sarısı

PEYNİRLİ MİLFÖY ÇUBUKLARI TARİFİ

Kare milföy hamurunu tezgâha alıp üzerine susam serpin. Üzerine de diğer milföy hamurunu kapatın. Daha sonra üzerine toz permesan serpin. Tekrar bir hamur kapatın. Üzerine çörek otunu serpin.

Bu işlemleri diğer tüm hamurlar için uygulayın.

Daha sonra uzun parçalar halinde doğrayın ve her bir parçayı uçlarından tutum kıvırın. İçindekiler gözükecek. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin ve 180 derecede 20 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.