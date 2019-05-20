Peynirli patates püresi tarifi: Sahurda yapımı kolay peynirli patates püresi nasıl yapılır?

Patates püresini kim sevmez ki? Peki ya peynirli patates püresini daha önce hiç denediniz mi? Sahur lezzetlerinde bugün sizin için peynirli patates püresi tarifi veriyoruz.

Peynirli patates püresi, patatesi ve peyniri çok sevenler için efsane bir tarif olabilir. Klasik püreden farkı sütsüz yapılıyor olması. Küçük büyük herkesin çok beğeneceği peynirli patates püresi tarifi aynı zamanda sahur lezzetlerinin de vazgeçilmezi olacaktır. İşte peynirli patates püresi tarifi…

PEYNİRLİ PATATES PÜRESİ MALZEMELERİ

– 4 orta boy patates

– 2 kaşık tereyağı

– 2 kaşık krema

– 2 bardak rendelenmiş kaşar peyniri

– Tuz

– Karabiber

PEYNİRLİ PATATES PÜRESİ TARİFİ

Öncelikle patatesleri yıkayın. Üzerine hafif çizikler atın ve haşlayın. Daha sonra haşladığın patatesleri sıcak sıcak rendeleyin. Üzerine tereyağını, kremayı, tuzu, peyniri ve karabiberi ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Afiyet olsun.