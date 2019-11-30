Pınar İshakoğlu kimdir? Pınar İshakoğlu hakkında merak edilenler…

Pınar İshakoğlu , İlk kekini henüz 5 yaşındayken yaptı. Son dönemde televizyonda yemek programlarında yer alan Pınar İshakoğlu Chefs' Arena'da jüri olarak görev alıyor. Peki Pınar İshakoğlu kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

Son dönemde merak edilen yemek şeflerinden biri olan Pınar İshakoğlu, Chefs’ Arena’da jüri üyesi olarak yer alıyor. İşte Pınar İshakoğlu’nun hayatı…

PINAR İSHAKOĞLU KİMDİR?

Dünyada büyük trend olan ‘özel şef’ yani kişiye özel aşçılık servisini, Pınar İshakoğlu kurduğu şirketiyle Türkiye’ye ilk sunan isim. İlk kekini henüz 5 yaşındayken yapmış olduğu halde, İshakoğlu’nun kariyerini tutkusuyla buluşturması 2009 yılında gerçekleşti. Londra’da işletme eğitimi ve moda dünyasında Dolce & Gabbana, Ted Baker, Paul Smith gibi önemli markalarla çalışmanın başında hayalini kuruyor mesleği için MSA (Mutfak Sanatları Akademisi)

Cento’da İstanbul Cento’da yeni kariyerine başladığı sırada ünlü İtalyan şef Maurizio Morelli ile gitti. Daha sonra Morelli’nin ekibinde Londra’nın köklü’ndeki Köklü Güzel Yemek Restoranı Latium ve İtalyan Trattoria Briciole’de sous chef olarak görev yaptı. Takip eden 2 sene, Londra Soho House’da pasta şefi olarak çalıştı.

Halen Wyndham Ankara Oteli ve No4 Restaurant’ın menü danışmanlığını yapıyor. İshakoğlu, İstanbul Komşuköy’de bulunan Kinfolk Dergisi Yavaş Yaşam temalı daveti ve Wyndham Ankara’da oluyoren Chaine Des Rotisseurs yemeği de dahil olmak üzere pek çok özel davet davetesini, Londra da zaman zamanında başladım özel şef ‘olarak devam ediyor.