Piramit pasta tarifi… Kolay piramit pasta nasıl yapılır?

Şimdi size mutfağınızda yapabileceğiniz en lezzetli ve en pratik tatlı tarifini veriyoruz. Piramit pasta tarifi ile hem midenize hem de gözünüze hitap eden şahane bir lezzet yaratabilirsiniz. Kolay piramit pasta nasıl yapılır derseniz hazırladığımız habere mutlaka göz atın. İşte kolay piramit pasta malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Piramit pasta adını Mısır'daki piramitlerden tadını muhteşem kakao ve bisküvi birleşiminden alan bir tatlıdır. Eğer mutfağa girip kolayca bir pasta hazırlamak isterseniz piramit pasta tam da size göre bir tarif. Bekleme süresini hesaba katmazsak dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. İster misafirleriniz için ister ev halkınız için hazırlayabileceğiniz kolay piramit pasta için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

Piramit pasta malzemeleri

50 gr tereyağı

1 bardak süt

1 bardağa yakın şeker

1, 5 paket petibör bisküvi

3 kaşık kakao

Kolay piramit pasta yapılışı

Öncelikle geniş bir tencereye alıp eritin. Üzerine şekeri, sütü ve kakaoyu ekleyin ve karıştırın. Piştikten sonra ocaktan alın ve daha önceden kırıp parçalara ayırdığınız petibör bisküviyi üzerine dökün. İyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı streç film üzerine dökün ve sarın. Piramit şekli alacak şekilde sarmaya özen gösterin. Ardından buzluğa koyun. 2-3 saat bekletip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.