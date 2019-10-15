Pırasa kaç kalori? Pırasanın besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki pırasa kaç kaloridir? pırasanın besin değerleri ve kalorisi...

Pırasa, soğan, sarımsak, arpacık soğan ve yeşil soğan ile birlikte Allium cinsine ait bir sebzedir. Daha yumuşak bir tada ve daha büyük bir boyuta sahip olduklarından salatalardan çorbalara kadar her yerde kullanılabilir. Pırasa bitkisinin yenilebilir kısmı, kök veya sap olarak adlandırılan bir yaprak demetidir. Akdeniz ikliminde yetişen pırasa her mevsim yetişme özelliğine sahiptir. Hem besleyici hem de sağlık açısından oldukça faydalı olan pırasa, ilaç ve kozmetik endüstrisinde de kullanılmaktadır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de pırasadır. İşte pırasanın besin değerleri ve kalorisi…

KİRAZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram pırasa yaklaşık 61 kcal’dır.

PIRASANIN BESİN DEĞERLERİ

100 g pırasada aşağıdakiler bulunur:

Enerji: 61 Kcal

Karbonhidrat: 14.15 g

Protein: 1,50 g

Toplam yağ: 0,30 g

Kolesterol: 0 mg

Lif: 1,8 g

Folat: 64 µg

Niasin: 0,400 mg

Pantotenik asit: 0.140 mg

Piridoksin: 0.233 mg

B 2 vitamini: 0.030 mg

Tiamin: 0,060 mg

A vitamini: 1667 IU

C vitamini: 12 mg

E vitamini: 0.92 mg

K vitamini: 47 µg

Sodyum: 20 mg

Potasyum: 180 mg

Kalsiyum: 59 mg

Bakır: 0.120 mg

Demir: 2.10 mg

Magnezyum: 28 mg

Manganez: 0.481 mg

Fosfor: 35 mg

Selenyum: 1 µg

Çinko: 1,2 mg

Karoten-ß: 1000 µg

Kripto-ksantin-ß: 0 µg

Lutein-zeaksantin: 1900 µg