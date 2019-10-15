Pırasa kaç kalori? Pırasanın besin değerleri ve kalorisi

Pırasa, soğan, sarımsak, arpacık soğan ve yeşil soğan ile birlikte Allium cinsine ait bir sebzedir. Daha yumuşak bir tada ve daha büyük bir boyuta sahip olduklarından salatalardan çorbalara kadar her yerde kullanılabilir. Pırasa bitkisinin yenilebilir kısmı, kök veya sap olarak adlandırılan bir yaprak demetidir. Akdeniz ikliminde yetişen pırasa her mevsim yetişme özelliğine sahiptir. Hem besleyici hem de sağlık açısından oldukça faydalı olan pırasa, ilaç ve kozmetik endüstrisinde de kullanılmaktadır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de pırasadır. İşte pırasanın besin değerleri ve kalorisi…
KİRAZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram pırasa yaklaşık 61 kcal’dır.
PIRASANIN BESİN DEĞERLERİ
100 g pırasada aşağıdakiler bulunur:
Enerji: 61 Kcal
Karbonhidrat: 14.15 g
Protein: 1,50 g
Toplam yağ: 0,30 g
Kolesterol: 0 mg
Lif: 1,8 g
Folat: 64 µg
Niasin: 0,400 mg
Pantotenik asit: 0.140 mg
Piridoksin: 0.233 mg
B 2 vitamini: 0.030 mg
Tiamin: 0,060 mg
A vitamini: 1667 IU
C vitamini: 12 mg
E vitamini: 0.92 mg
K vitamini: 47 µg
Sodyum: 20 mg
Potasyum: 180 mg
Kalsiyum: 59 mg
Bakır: 0.120 mg
Demir: 2.10 mg
Magnezyum: 28 mg
Manganez: 0.481 mg
Fosfor: 35 mg
Selenyum: 1 µg
Çinko: 1,2 mg
Karoten-ß: 1000 µg
Kripto-ksantin-ß: 0 µg
Lutein-zeaksantin: 1900 µg