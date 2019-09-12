Pirinç pilavı tarifi: Tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır? İşte pirinç pilavının püf noktaları…

İster sulu yemeklerin yanında ister ızgaraların ister de sade olarak herkesin severek yediği pirinç pilavı sofraların vazgeçilmezidir. Kaşıktan dökülen tane tane pirinç pilavını kim sevmez ki… Dilerseniz tavuk suyu ya da et suyu ile de lezzetlendirebileceğiniz pirinç pilavı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarif haberimizde…

Tereyağlı, tavuk suyuna mis gibi bir pirinç pilavı daha adı söylendiğinde bile ağızları sulandırmaya yetiyor. Yanında ister çeşit çeşit sulu yemek, ister kızartma yada ızgara olsun pirinç pilavı her yemeğin yanına yakışıyor. Şehriyeli ya da şehriyesiz yapabileceğiniz pirinç pilavını genellikle şehriye ile daha lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte tane tane mis gibi bir pirinç pilavı için gerekli olan malzemeler ve tarifi…

PİRİNÇ PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2 kaşık tereyağı

-1 kaşık zeytinyağı

-2-3 kaşık şehriye

-1 bardak pirinç

-1,5 bardak sıcak su (Tercihen tavuk ya da et suyu)

-1 kesme şeker

-4 damla limon

-½ tatlı kaşığı tuz

PİRİNÇ PİLAVININ TARİFİ

Öncelikle pilav tenceresinin içine tereyağını koyup eritin. Daha sonra zeytinyağını da ekleyin. Yağlar kızmaya başlayınca şehriyeleri atın ve rengi dönene kadar kavurun. Ardından bolsu ile yıkadığınız pirinçleri de şehriyelerin üzerine koyun ve biraz kavurun. Üzerine şekeri ve limon suyunu da ekledikten sonra tavuk suyunu ilave edin. Tuzunu da attıktan sonra biraz karıştırıp kapağını kapatın. Suyunu çektikten sonra demlenmesi için üzerine kağıt havlu örtüp kapağı öyle kapatın.

Afiyet olsun.