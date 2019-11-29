Portakallı zeytinyağlı kereviz nasıl yapılır? Zeytinyağlı kereviz tarifi…

Kışın gelmesiyle sebze yemekleri daha da çeşitlendi ve ortaya şahane lezzetler çıkmaya başladı. İşte bu lezzetlerden biri de zeytinyağlı kereviz yemeği. Zeytinyağlı kerevizi çok daha farklı ve güzel yapmak isteyenler için ise portakalla lezzetlendirdik. O zaman buyurun portakallı zeytinyağlı kereviz tarifine…

Faydaları saymakla bitmeyen kerevizi özellikle çocuklarına sevdirmek isteyen ebeveynlerin bin bir takla attığı durumları yaşamamaları için harika bir tarif hazırladık. Portakallı zeytinyağlı kereviz yemeği tadıyla görüntüsüyle gönülleri fethedecek. İşte akşam yemeği için değişik ve pratik bir tarif olan portakallı zeytinyağlı kereviz yemeği için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapımı…

Portakallı zeytinyağlı kereviz malzemeleri

-3 tane orta boy kereviz

-1 tane patates

-1 tane kuru soğan

-½ çay bardağı su

-½ çay bardağı zeytinyağı

-1 tane havuç

-2 bardak portakal suyu

-½ kaşık tuz

-½ kaşık şeker

Portakallı zeytinyağlı kereviz yapımı

Öncelikle kerevizleri soyun ve dilimleyin. Daha sonra limonlu suyun içine koyarak kararmasını önleyin. Patatesleri de soyup dilimleyin. Bir tencerenin içine zeytinyağını alın. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları koyun ve yarım bardak suyu ekleyin. Soğanları yumuşayıncaya kadar pişirin. Havuçları dilediğiniz şekilde doğrayıp tencereye ekleyin. Daha sonra kereviz ve patatesleri de ekleyin. Dilerseniz kerevizin yapraklarını da ekleyebilirsiniz. Daha sonra portakal suyunu ve baharatlarını ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.