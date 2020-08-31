Poşe yumurta nasıl yapılır? MasterChef poşe yumurta tarifi…

MasterChef yarışmasında adı geçen poşe yumurta tarifi merak konusu oldu. Evde kolayca hazırlanabilen poşe yumurta için gerekli olan malzemeler oldukça azdır. Peki poşe yumurta nasıl yapılır? İşte en lezzetli poşe yumurta tarifi...

Poşe yumurta yapılışı, poşe tekniği kullanılarak kayısı kıvamında yumurtaların elde edilmesi sağlanan pişirme yöntemi olarak bilinmektedir. Özellikle MasterChef yarışmasında da adı geçmesiyle tarifi merak konusu oldu. İşte evde poşe yumurta tarifi ve malzemeleri…

POŞE YUMURTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 adet taze yumurta

-Su

-Sirke (isteğe bağlı)

POŞE YUMURTA TARİFİ

Ekmeği fırın ızgarasında kızartın. Küçük bir tencerede su kaynatın, sirke ekleyin ve yumurtayı bir kepçenin içine kırın.

Kepçeyi yavaşça suyun içine batırın. 30 saniye kadar bekleyip yumurtayı suyun içine bırakın. 2-3 dakika pişirin ve yumurtayı kevgir yardımıyla suyun içinden alın.

Ekmeğin üzerine jambonu ve yumurtayı yerleştirin. Taze çekilmiş karabiber ve tuz serpiştirin.

Nane yaprağıyla süsleyerek bekletmeden servis yapın. Afiyet olsun…