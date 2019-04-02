Pratik ezogelin çorbası tarifi: Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Ezogelin çorbası mutfakların vazgeçilmez tatlarındandır. Hem besleyici yapısıyla hem de lezzetiyle tercih edilen ezogelin çorbası için pratik bir hazırladık. İşte hem zamandan tasarruf edip hem de lezzetli bir sunum yapacağınız pratik ezogelin çorbası tarifi…

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi olan ezogelin çorbası bol malzemesiyle doyurucu bir tarif. Ezogelin çorbası tarifi lezzetli olmasının yanı sıra yapımı hayli zahmetli olabiliyor. İşte bu nedenle sizin için pratik ezogelin çorbası tarifi hazırladık. Bu tarif ile birlikte sofranızda hem besleyici hem lezzetli hem de pratik bir çorba hazırlamış olacaksınız. İşte pratik ezogelin çorbası malzemeleri ve yapımı…

PRATİK EZOGELİN ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 bardak kırmızı mercimek

2 kaşık pirinç

1 kaşık bulgur

1 orta boy soğan

½ kaşık biber salçası

1 kaşık tereyağı

5-6 bardak su

1 tutam nane

1 tutam tuz

EZOGELİN ÇORBASININ TARİFİ

Suyunuzu geniş bir tencerede kaynatın. İyice yıkadığınız mercimekleri, pirinci, bulguru kaynayan suya ekleyin. Üzerine tuzunu atın. 30-35 dakika kadar (mercimeklerin yumuşaması lazım) pişirin.

Başka bir tencerenin içinde kuru soğanları küp küp doğrayıp tereyağında kavurun. Üzerine biber salçasını ekleyin. Yaklaşık 2 dakika kadar çevirin.

Üzerine naneyi ekleyin. Biraz daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Hazırladığınız sosu mercimeklerin olduğu tencereye dökün ve 10 dakika daha kaynatın.

Limon suyu ile servis edebilirsiniz.