Pratik kadayıf tarifi: Kadayıf nasıl yapılır?

Kadayıf tatlısı denince akıllara bayram, bayram denince akıllara kadayıf tatlısı gelir. Çoğu kişinin vazgeçemediği lezzetlerden biri olan kadayıf tatlısının en pratik ve kolay halini sizin için bir araya getirdik. Pratik kadayıf tatlısı tarifi ile sevdiklerinize dakikalar içinde mis gibi bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz.
KADAYIF İÇİN GEREKEN MALZEMELER
-350 gr kadayıf (yaş)
-½ bardak eritilmiş tereyağı
-1 bardak dövülmüş ceviz
ŞERBETİ İÇİN:
-2 bardak su
-2 bardak şeker
-3-4 damla limon suyu
KADAYIF TARİFİ
Diğer tüm şerbetli tatlılarda olduğu gibi önce şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Şerbet için gerekli su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu sıkın ve biraz daha kaynatıp ocaktan alın.
Kadayıfları geniş bir kabın içine alarak didikleyin. Üzerine tereyağı döküp karıştırın.
Muffin kaplarının içine yağladığınız kadayıfları koyun ve üzerine cevizleri ekleyin. Ardından bardak yardımı ile bastırın. Tüm kaplar dolduktan sonra üzerilerine tekrar kadayıf koyun ve tekrar bastırın.
Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Çıkarttıktan sonra dikkatlice kaplardan ayırın ve soğumuş olan şerbetinizi dökün. 3-4 saat dinlendirdikten sonra dövülmüş fıstık ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.