Pratik zeytinyağlı taze fasulye tarifi… Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır?

Aslında tam bir yaz yemeği olan zeytinyağlı taze fasulye için kışında özlem duyanlar olabilir. Yazın buzluğa attığınız fasulyeleri çıkartmanın tam zamanı. Sizin için şahane bir zeytinyağlı taze fasulye tarifi hazırladık. İşte zeytinyağlı taze fasulye malzemeleri ve ayrıntılı yapılışı…

Kılçıkları ayıklanmış mis gibi taze fasulyenin yerini ne tutabilir ki. Eğer siz de yazdan taze taze alıp dolabınızın buzluğa attıysanız hemen zeytinyağlı fasulye yapabilirsiniz. Yanında tane tane bir pilav ile çok iyi bir menü olan taze fasulye için gerekli malzemeler ve ayrıntı tarifi için buyurun haberimize…

Zeytinyağlı taze fasulye malzemeleri

-½ bardak zeytinyağı

-2 tane kuru soğan

-1 g taze fasulye

-3 tane domates

-Tuz

-1 küp şeker

Zeytinyağlı taze fasulye yapımı

Öncelikle zeytinyağını tencereye alıp üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve hafif kavurun. Daha sonra fasulyeleri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın yaklaşık 10 dakika bu şekilde kavrulsun. Daha sonra üzerine domatesleri rendeleyin. 1 bardak su, tuz ve şekeri ekledikten sonra şöyle bir karıştırın ve pişmeye bırakın. Piştikten sonra servis tabağına alıp soğutun.

Afiyet olsun.