Profiterol nasıl yapılır? İşte pastanede yapılandan farksız profiterol tarifi ve kalori miktarı…

Pastanede yediğiniz lezzette profiterol yapmaya ne dersiniz? Bu haberimizde profiterol nasıl yapılır? sorusunu yanıtlayacağız. Yediğiniz yemeğin hemen ardından tüm konuklarınıza gururla servis edebileceğiniz pastanede yapılandan farksız profiterol tarifi ve kalori miktarı haberimizde...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Misafirlerinize hazırlayacağınız bu profiterol tarifi ile tüm övgüleri hak edecek ve arkadaşlarınız arasında bir fenomene dönüşeceksiniz. İşte pastane profiterolü kadar lezzetli olmaya aday profiterol nasıl yapılır sorusunun cevabı.

PROFİTEROL MALZEMELERİ

Kreması için;

2 su bardağı süt

1 adet vanilya çubuğu

2 adet yumurta sarısı

6 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

Hamuru için;

– 2 su bardağı su

– 100 gram tereyağı

– 1/4 çay kaşığı tuz

– 1,5 su bardağı

– Un

– 4 adet yumurta

Çikolata sosu için;

220 gram bitter çikolata

200 gram krema

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Küçük bir tencereye 1 su bardağı suyu ve margarini koyarak kaynatın. Daha sonra 1 su bardağı unu ekleyerek iyice karıştırın. 2-3 dakika karışımı sürekli karıştırarak pişirin. Ocağı kapatarak 10-15 dakika hamurun soğumasını bekleyin. Hamur biraz dinlendikten sonra 3 adet yumurtayı hamura yedirmemiz gerekiyor ancak bu noktada önemli bir ayrıntı var. Yumurtaları teker teker hamura kırın ve birini iyice yedirmeden diğer yumurtayı kırmayın. Yumurtaları hamura iyice yedirdikten sonra yapışkan bir hamur elde etmiş olduk. Bu kısım biraz yorucu oluyor ama hamurun kabarması için iyice karıştırmış olmanız gerekiyor. Yumurtaları yedirdikten sonra hamuru 10 dakika dinlendirin.

Yağlanmış tepsiye, kaşık yardımı ile hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak aralarında 2-3 cm boşluk bulunmasına dikkat ederek resimdeki gibi dökün. Elinizle şekillendirmeye çalışmayın. Daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırına hamuru sürün. üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişiriyorsunuz.

Kremasını hazırlama;

Hamurlar piştikten sonra kremasını hazırlayın. Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişirin. Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekleyerek karıştırın. Profiterolün pişen hamurlarını ikiye bölerek ya da varsa krema sıkma torbası ile içlerini krema ile doldurun ve tepsiye dizin.

Tüm profiterolleri doldurduktan sonra üzerine çikolata sosunu ya da benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin.

PROFİTEROL KAÇ KALORİDİR?

100 gr’lık bir porsiyon profiterol yaklaşık olarak 334 (kalori) Kcal’dir