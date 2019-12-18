Profiterol nasıl yapılır? Kolay profiterol tarifi szcu9

Fransız mutfağından bizim mutfağımıza gelen en güzel lezzetlerden biri olan profiterol çoğu zaman pastanelerden alınan bir tatlı. Ancak siz de evinizde kolaylıkla profiterol yapmak istiyorsanız sizin için şahane bir tarif hazırladık. İşte kolay profiterol için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Büyük küçük herkesin çok severek yediği profiterol aslında bir Fransız tatlısı. Ancak ülkemizde oldukça popüler bir lezzettir. Öyle ki sadece profiterol yapan özel tatlıcılar bile var ve bu tatlıcılar çokça rağbet görüyor. Puf puf kabaran hamuru ve bol çikolatası ile hem göze hem damak tadımıza hitap eden profiterolü siz de mutfağınızda denemek isterseniz hazırladığımız kolay profiterol tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte ayrıntılı yapılışı…

Profiterol malzemeleri

-1 paket tuzsuz etimek

-1 lt süt

-1 bardak un

-1 bardak toz şeker

-2 paket toz krem şanti

-1 bardak soğuk süt

-1/2 paket hazır çikolata sosu

-1,5 bardak süt

Profiterol yapılışı

Öncelikle sütü, unu ve toz şekeri bir tencereye alın muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Başka bir kabın içinde bir bardak soğuk süt ile 2 paket sade krem şantiyi, mikser ile çırpın. Ardından pişirdiğiniz muhallebiye ekleyin ve iyice karıştırın. Geniş bir borcamın içine etimekleri iri parçalar olacak şekilde parçalayın. Hazırladığınız muhallebiyi üstlerine dökün ve üstünü düzleştirin. Hazır çikolata sosunu süt ile birlikte karıştırıp, kaynayana dek pişirin. Ardından ılık olana kadar bekleyin. Muhallebinin üstüne çikolata sosunu dökün ve düzleştirin. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun