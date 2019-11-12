Puding nasıl yapılır? Gerçek çikolatalı puding tarifi…

Marketlerde bulunan pudingler çok pratik ancak özellikle çocuk sahibi olan kişilerin hazır gıdalardan uzak durması gerektiğini düşünürsek gerçek çikolatalı puding tarifimiz en çok onları sevindiricek. Ev yapımı puding için mutfağınızdak malzemeler yeterli olacaktır. İşte gerçek çikolatalı puding malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Birçok kişi marketlerde bulunan çeşit çeşit pudingi kolay yapılıyor olması sebebiyle sık sık tercih etmektedir. Ancak uzmanların da dile getirdiği gibi hazır paketli gıdaların özellikle çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı artık bir çok ebeveyn bunları tercih etmiyor. Biz de hem çocukları hem de anne babaları sevindirecek harika bir puding tarifi hazırladık. Gerçek çikolatalı puding nasıl yapılır derseniz işte gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Gerçek çikolatalı puding malzemeleri

-6 kaşık şeker

-3 kaşık nişasta

-2 kaşık kakao

-650 ml süt

-1 paket krema

-1 çay kaşığı vanilya özütü

-120 gr bitter çikolata

-1 kaşık tereyağı

Gerçek çikolatalı puding tarifi

Öncelikle bir tencerenin içinde şeker, nişasta ve kakaoyu karıştırın. Üzerine bir bardak sütü dökün ve mikserle karıştırın. Tüm kuru malzemeler eridikten sonra üzerine kalan sütü, vanilya özütünü ve kremayı da ekleyin ocağa alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Daha sonra üzerine çikolatayı ekleyin. En son da tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Kaselere koyup soğduktan sonra Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.