Pudingli bisküvi pastası tarifi: Pratik bisküvili pasta nasıl yapılır?

Çocukluğunda bisküvi pastası yemeyenimiz yoktur herhalde… Bir çocuk için en lezzetli bir anne için an kolay pastalardan biri olan bisküvi pastası günümüzde hala çok revaçta olan bir tatlı. İşte son dakika gelen misafirleriniz ya da ani bastıran tatlı krizlerinde akla ilk gelen bisküvi pastası malzemeleri ve ayrıntılı tarifleri…

Çocukluğumuza dair hatırlayacağımız en lezzetli tatlılardan biri olan bisküvi pastası günümüzde de değerini hiç kaybetmeden birçok insanın gönlüne taht kurmuş durumda. Özellikle küçüklerin bayılarak yediği bu tatlının yapımının çok kolay olması sebebiyle de annelerinde tercih sebebidir. Aynı zamanda görsel olarak da çok şık olduğundan dolayı misafirlerinize de rahatlıkla ikram edebilirsiniz. İşte bisküvi pastası malzemeleri ve tarifi…

BİSKÜVİ PASTASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 paket pötibör bisküvi

-1 paket kakaolu puding

-3, bardak su

-Hindistan cevizi

BİSKÜVİ PASTASI TARİFİ

Öncelikle kare ya da dikdörtgen bir borcam ayarlayın. Ardından bisküvileri bir kat borcama dizin. Bir tencerede pudingi yapın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dizdiğiniz bisküvilerin üzerine kepçe yardımı ile dökün. Ardından tekrar bisküvi dizin ve bu işlem puding bitene kadar devam edin. Daha sonra üzerine Hindistan cevizi döküp dolaba koyun. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.