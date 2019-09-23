Pudingli bisküvi pastası tarifi: Pratik bisküvili pasta nasıl yapılır?

Çocukluğumuza dair hatırlayacağımız en lezzetli tatlılardan biri olan bisküvi pastası günümüzde de değerini hiç kaybetmeden birçok insanın gönlüne taht kurmuş durumda. Özellikle küçüklerin bayılarak yediği bu tatlının yapımının çok kolay olması sebebiyle de annelerinde tercih sebebidir. Aynı zamanda görsel olarak da çok şık olduğundan dolayı misafirlerinize de rahatlıkla ikram edebilirsiniz. İşte bisküvi pastası malzemeleri ve tarifi…
BİSKÜVİ PASTASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
-1 paket pötibör bisküvi
-1 paket kakaolu puding
-3, bardak su
-Hindistan cevizi
BİSKÜVİ PASTASI TARİFİ
Öncelikle kare ya da dikdörtgen bir borcam ayarlayın. Ardından bisküvileri bir kat borcama dizin. Bir tencerede pudingi yapın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dizdiğiniz bisküvilerin üzerine kepçe yardımı ile dökün. Ardından tekrar bisküvi dizin ve bu işlem puding bitene kadar devam edin. Daha sonra üzerine Hindistan cevizi döküp dolaba koyun. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.