Ramazan pidesi tarifi: İftarın vazgeçilmezi Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayı denildiğinde akla gelen ilk şey Ramazan pidesi oluyor. Sofraların olmazsa olmazı Ramazan pidesi salgının etkisiyle bu sene sıklıkla evde yapılıyor. Ramazan pidesi tariflerine bakarak yapmak isteyenler yapılışını ve malzemelerini araştırıyor. İşte yumuşacık ve lezzetli Ramazan pidesi tarifi...

Her gün fırınların önünde metrelerce kuyruk oluşturmaya neden olan bir lezzet olan Ramazan pidesini evinizde de yapabilirsiniz. Ramazan pidesinin geleneksel lezzetinden vazgeçemeyenlerin merak ettiği Ramazan pidesi tarifi haberimizde yer alıyor. İşte Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri…

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

– 1 bardak su

– ½ paket kuru maya

– 1 çay kaşığı şeker

– 1 çay kaşığı tuz

– 3- 3,5 bardak un

– 2 kaşık sıvı yağ

– Yumurta sarısı

– 2 kaşık süt

– 2 kaşık tereyağı

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle maya ve şekeri suyun içine atıp iyice karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve iyice yoğurun.

Mayalanması için yarım sat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.

Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kâğıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin.

200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin. Afiyet olsun.