Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri… Pide için fırına gitmenize gerek yok!

Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri… Pide için fırına gitmenize gerek yok!

Ramazan pidesinin geleneksel lezzetinden vazgeçemeyenlerin merak ettiği Ramazan pidesi tarifi merakla araştırılıyor. Ramazan’ın sembolleşen lezzetlerinden olan Ramazan pidesi bu sene virüs önlemleri nedeniyle bazı kısıtlamalarla satılacak. İşte Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri...

Salgın hastalık nedeniyle fırınlardan pide almak istemeyenler birkaç malzeme ile evde yumuşacık Ramazan pidesi hazırlayabilirler. Ramazan pidesi için hazırlanışı kolay tarifi yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte detaylar…

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

– 1 bardak su

– ½ paket kuru maya

– 1 çay kaşığı şeker

– 1 çay kaşığı tuz

– 3- 3,5 bardak un

– 2 kaşık sıvı yağ

– Yumurta sarısı

– 2 kaşık süt

– 2 kaşık tereyağı

RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle maya ve şekeri suyun içine atıp iyice karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve iyice yoğurun.

Mayalanması için yarım sat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.

Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kâğıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin.

200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin. Afiyet olsun.